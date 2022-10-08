انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (8 تشرين الاول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 349 الف دينار، وسعر الشراء 345 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 354 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 319 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 315 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 315 الفاً و 330 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر بيع المثقال ذهب عيار 24 بـ 405 آلاف دينار، وبلغ سعر مثقال ذهب مثقال ذهب عيار 21 ب 360 الف دينار، وبلغ سعر مثقال ذهب عيار 18 ب 305 آلاف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.