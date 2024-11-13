انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب (الاجنبي والعراقي)، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الذهب في أسواق الجملة في شارع النهر ببغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 542 ألف دينار، وسعر الشراء 538 ألف دينار.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 512 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 508 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 545 ألف دينار و555 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 515 ألف دينار و525 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 635 ألف دينار، وعيار 22 بيع 583 ألف دينار، وعيار 21 بيع 557 ألف دينار، وعيار 18 بيع 477 ألف دينار.