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انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-31T09:33:27+0000
انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (31 اب 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 355 الف دينار، وسعر الشراء 351 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الاثنين الماضي 356 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 325 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 321 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و 365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و 335 الف دينار.

فيما شهدت اسعار الذهب اربيل انخفاضا ايضا في اسواقها حيث بلغ سعر البيع كالاتي، ووفقا

لنقابة الصياغ :

مثقال ذهب عيار 24 ب 410,000

مثقال ذهب عيار 22 ب 375,000

مثقال ذهب عيار 21 ب 365,000

مثقال ذهب عيار 18 ب 307,000

ويساوي المثقال الواحد من الذهب 'خمسة غرامات".

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