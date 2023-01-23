انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد واستقراره في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، (23 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 434 الف دينار، وسعر الشراء 430 الف دينار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاحد 442 الف دينار للمثقال.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 404 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 400 ألف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 الف دينار و445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 405 آلاف و 415 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 510 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 470 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 450 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 385 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).