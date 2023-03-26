انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد واستقراره في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (26 آذار 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 423 الف دينار، وسعر الشراء 419 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس السبت 428 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 393 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 389 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و 435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و405 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد استقرت حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 495 ألف دينار، وسجل عيار 22 455 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 440 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).