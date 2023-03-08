انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقر في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (8 آذار 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 397 الف دينار، وسعر الشراء 393 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 404 آلاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 367 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 363 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في أربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 485 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب ( خمسة غرامات).