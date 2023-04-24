انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرارها بكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت الاسعار في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 394 الف دينار، وسعر شراء بلغ 390 الف دينار، فيما كانت الاسعار ليوم الخميس الماضي 400 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 364 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 360 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 ألف دينار و 405 آلاف فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 الف، ومثقال ذهب عيار 22 سجل 430 الفا، فيما سجل عيار 21 للبيع 415 الف دينار، وسجل عيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).