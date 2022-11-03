انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرارها باربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (٣ تشرين الثاني 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 330 الف دينار، وسعر الشراء 326 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 336 الف دينار للمثقال .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفضت أيضاً عند 300 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 296 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 330 الف دينار و 340 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 300 الف و 310 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 390 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 350 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 295 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).