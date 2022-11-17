انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد وارتفاعه في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفع في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (17 تشرين الثاني 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 363 الف دينار، وسعر الشراء 359 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 365 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 329 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و 375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و 345 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 425 ألف دينار، وسجل عيار 21 سعر بيع 375 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر بيع 320 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).