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انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد وارتفاعها باربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-15T08:42:57+0000
انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد وارتفاعها باربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 337 الف دينار، وسعر الشراء 333 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم الخميس 342 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 307 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 303 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 340 الف دينار و 350 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 الفاً و 320 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 21 بـ 355 ألف دينار، وفق تسعيرة نقابة الصاغة.

 ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات

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