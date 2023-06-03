انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (3 حزيران 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 398 الف دينار، وسعر الشراء 394 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 401 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفعت ايضا عند 368 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 364 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و 315 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 475 الف، وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار عيار 18 بيع 355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).