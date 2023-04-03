انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الاثنين، (3 نيسان 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 407 آلاف دينار، وسعر الشراء 403 آلاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 413 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 377 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 373 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد انخفضت ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 475 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 435 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).