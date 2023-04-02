انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل طفيف، اليوم السبت، (2 نيسان 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 413 الف دينار، وسعر الشراء 409 آلاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس السبت 416 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 383 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 379 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد انخفضت أيضا بشكل طفيف حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 480 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 440 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 355 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).