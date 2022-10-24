انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 335 الف دينار، وسعر الشراء 331 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 338 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 305 الاف دينار، وبلغ سعر الشراء 301 ألف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 335 الف دينار و 345 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 305 الاف و 315 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 390 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 352 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 300 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات)