انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (18 تشرين الأول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 338 الف دينار، وسعر الشراء 334 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 339 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 308 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 304 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 340 الف دينار و 350 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 آلاف و 320 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 هو 394 الف دينار فيما كانت سعر البيع لمثقال عيار 21 هو 356 ألف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).