انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل 

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 359 الف دينار، وسعر شراء 355 الفاً، مبينا أن اسعار البيع ليوم الخميس الماضي كانت قد سجلت 363 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 329 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 325 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و 370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و 340 الف دينار.

وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، شهدت التسعيرة الذهب التي تم نشرها من قبل نقابة الصياغ، انخفاضا لعيار 24 وعيار 21 مقارنة بيوم الخميس الماضي. وجاءت الاسعار كالتالي:-

مثقال ذهب عيار 24 بـ 410.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 22 بـ 380.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 21 بـ 368.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 18 بـ 310.000 الف دينار عراقي

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).