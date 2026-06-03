انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي"، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 965 ألف دينار، وسعر الشراء 961 ألف دينار، مقابل 982 ألف دينار سجلته يوم أمس الثلاثاء.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 935 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 931 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 965 ألف دينار و975 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 935 ألفاً و945 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت الأسعار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.005 مليون دينار، وعيار 21 نحو 960 ألف دينار، وعيار 18 نحو 822 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في 21 كانون الثاني / يناير 2026 حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد سعر الأونصة عالمياً وسعر الدولار محلياً.