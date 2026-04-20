انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي"، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 1.026 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.023 مليون دينار، بعد أن سجل يوم أمس الأحد 1.046 مليون دينار.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 996 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 962 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.025 و1.035 مليون دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 995 ألف دينار و1.005 مليون دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.068 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.020 مليون دينار، فيما سجل عيار 18 نحو 875 ألف دينار.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر الدولار محلياً.