انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز -بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 654 الف دينار، وسعر الشراء 650 دينار، فيما سجلت أمس الأحد 660 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 624 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 620 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 655 ألفاً و665 ألف دينار، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 625 الفاً و635 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل، فقد سجلت انخفاضاً أيضاً حيث بلغ عيار 22 بيع 686 ألف دينار، وعيار 21 بيع 655 الف دينار، وعيار 18 بيع 560 ألف دينار.