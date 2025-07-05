انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز – بغداد/ اربيل

شهدت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، اليوم السبت، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وفي أسواق الجملة بشارع النهر وسط بغداد، بلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب عيار 21 (الخليجي، التركي، الأوروبي) 660 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 656 ألف دينار، مقارنة بـ665 ألف دينار يوم الخميس الماضي.

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 نحو 630 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 626 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 660 و670 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع الذهب العراقي عيار 21 بين 630 و640 ألف دينار.

أما في أربيل، فسجلت الأسعار انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 692 ألف دينار، وعيار 21 نحو 660 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 حوالي 565 ألف دينار.