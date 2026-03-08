انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.124 مليون دينار، وسعر الشراء 1.120 مليون دينار، فيما سجل يوم أمس السبت 1130 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.094 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.090 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.125 مليون دينار و1.135 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.095 مليون دينار و1.105 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.180 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.128 مليون، وعيار 18 سعر بيع 967 ألف دينار.

ويسعر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.