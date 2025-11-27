انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 831 ألف دينار، وسعر الشراء 827 ألفاً، فيما سجلت أمس الأربعاء 835 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 801 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 797 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 830 ألفاً و840 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 800 ألف دينار و810 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 876 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 835 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 715 ألف دينار.