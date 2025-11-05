انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي تراجعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم انخفاضاً، إذ بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 788 ألف دينار، مقابل 784 ألف دينار للشراء، بعد أن كانت يوم أمس الثلاثاء 790 ألف دينار.

وأضاف أن سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 758 ألف دينار للبيع، و754 ألف دينار للشراء.

أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 790 ألفاً و800 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 760 ألفاً و770 ألف دينار.

وفي أربيل، انخفضت الأسعار أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 833 ألف دينار، وعيار 21 نحو 795 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 نحو 682 ألف دينار.