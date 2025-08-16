انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

شهدت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، اليوم السبت، انخفاضًا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 663 ألف دينار، وسعر الشراء 659 ألف دينار، مقارنة بسعر يوم الخميس الماضي الذي بلغ 665 ألف دينار.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 633 ألف دينار، وسعر الشراء 629 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 665 و675 ألف دينار للذهب الخليجي عيار 21، وبين 635 و645 ألف دينار للذهب العراقي عيار 21.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 696 ألف دينار، وعيار 21 نحو 660 ألف دينار، وعيار 18 نحو 565 ألف دينار.