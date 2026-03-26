انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 965 ألف دينار، وسعر الشراء 961 ألف دينار، فيما سجلت أمس الأربعاء 993 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 935 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 931 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 965 ألف دينار و975 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 935 ألف دينار و945 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 1.040 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 993 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 850 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة بعملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.