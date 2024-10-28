انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 578 ألف دينار، وسعر الشراء عند 574 ألف دينار.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 548 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 544 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 580 ألف دينار و590 ألف دينار، بينما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 550 ألف دينار و560 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب عيار 24 سعر بيع 680 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 623 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 595 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 510 ألاف دينار.