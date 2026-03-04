انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.126 مليون دينار، وسعر الشراء 1.122 مليون دينار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 1.157 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.096 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.092 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.130 مليون دينار و1.140 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.100 مليون دينار و1.110 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.183 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.128 مليون دينار، وعيار 18 سعر بيع 968 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.