انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وأيضًا في أربيل عاصمة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 526 ألف دينار، وسعر الشراء 522 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 496 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 492 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 530 ألف دينار و540 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 500 ألف دينار و510 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 605 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 530 ألف دينار، وعيار 18 بيع 455 ألف دينار.