انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.014 مليون دينار، وسعر الشراء 1.010مليون دينار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء البيع 1.036 مليون دينار.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 984 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 980 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.015 مليون دينار و1.025 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 980 ألف دينار 990 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.071 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.023 مليون دينار، وعيار 18 سعر بيع 876 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.