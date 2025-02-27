انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 603 آلاف دينار، وسعر الشراء 599 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 573 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 569 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 605 آلاف دينار و615 ألف دينار، ومثقال الذهب العراقي بين 575 ألفاً و585 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل انخفاضاً أيضاً حيث سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 700 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 642 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 613 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 525 ألف دينار.