انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، اليوم الاثنين، انخفاضاً في الأسواق المحلية في كل من العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وفي بغداد، أشار مراسل وكالة شفق نيوز إلى أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 عند 562 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 558 ألف دينار.

وفيما يتعلق بالذهب العراقي، فقد بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 نحو 532 ألف دينار، وسجل سعر الشراء 528 ألف دينار.

أما في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 565 ألف دينار و575 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع المثقال من الذهب العراقي بين 535 ألف دينار و545 ألف دينار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، سجل الذهب عيار 24 بيعاً بمبلغ 657 ألف دينار، بينما سجل الذهب عيار 22 بيعاً بمبلغ 602 ألف دينار.

كما بلغ سعر بيع المثقال عيار 21 في أربيل 575 ألف دينار، بينما سجل الذهب عيار 18 سعر بيع 492 ألف دينار.