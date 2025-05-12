انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 646 ألف دينار، وسعر الشراء 642 ألف دينار. فيما سجلت أسعار الذهب أمس الأحد 663 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 616 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 612 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 650 ألف دينار و660 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 620 ألفاً و630 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً حيث بلغ الذهب عيار 22 سعر بيع 695 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 665 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع570ألفدينار.