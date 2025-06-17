انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في اسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 680 الف دينار، وسعر الشراء 676 ألف دينار، فيما سجلت الأسعار يوم أمس 690 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، سجل 650 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 646 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 680 ألفاً و690 ألف دينار، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 650 الفا و660 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل انخفاضا أيضاً، حيث سجل عيار 22 بيع 712 الف دينار، وعيار 21 بيع 680 الف دينار، وعيار 18 بيع 582 الف دينار.