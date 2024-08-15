انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 521 ألف دينار، وسعر الشراء 517 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 491 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 487 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 525 ألف دينار و533 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 495 ألفاً و505 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 595 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 545 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 520 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 445 ألف دينار.