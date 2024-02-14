انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 424 ألف دينار، وسعر الشراء 420 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 394 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 390 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 ألف دينار و435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي عيار 21 بين 400 ألف دينار و410 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع 503 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 443 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 383 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.