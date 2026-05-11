انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي"، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند مليون و10 آلاف دينار، فيما بلغ سعر الشراء مليوناً و6 آلاف دينار، بعد أن سجل يوم أمس الأحد سعر بيع بلغ مليوناً و17 ألف دينار.

وأضاف، أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 980 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 976 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين مليون و10 آلاف دينار ومليون و20 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 980 ألفاً و990 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو مليون و45 ألف دينار، وعيار 21 نحو 997 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 854 ألف دينار.

وكان سعر الذهب عيار 21 قد تجاوز، في 21 كانون الثاني/يناير 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخ الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً.