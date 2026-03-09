انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.110 مليون دينار، وسعر الشراء 1.106 مليون دينار، فيما كان سعره يوم أمس الأحد 1.124 مليون دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.080 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.076 مليون دينار.

وبشأن أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد بلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.110 مليون دينار و1.120 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.080 مليون دينار و1.090 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 للبيع 1.157 مليون دينار، وعيار 21 للبيع 1.106 مليون دينار، وعيار 18 للبيع 947 ألف دينار.