انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/أربيل

انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 914 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 910 آلاف دينار، بعد أن كانت الأسعار يوم أمس الثلاثاء عند 924 ألف دينار.

وأضاف مراسلنا أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 884 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 880 ألف دينار.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في محال الصاغة سجلت تفاوتاً، إذ تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 915 ألفاً و925 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 885 ألفاً و895 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 964 ألف دينار، وعيار 21 نحو 918 ألفاً، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 حوالي 789 ألف دينار.