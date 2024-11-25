انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب (الأجنبي والعراقي) انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 565 ألف دينار، وسعر الشراء 561 ألف دينار، بينما سجل الذهب العراقي سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 عند 535 ألف دينار، وسعر الشراء 531 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 565 ألفاً و575 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 525 ألفاً و535 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب عيار 24 بيع 655 ألف دينار، وعيار 22 بيع 600 ألف دينار، وعيار 21 بيع 573 ألف دينار، وعيار 18 بيع 490 ألف دينار.