انخفاض أسعار الذهب في بغداد و ارتفاعها اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (7 آب 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 507 آلاف دينار، وسعر الشراء 503 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 477 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 473 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 510 الاف دينار و 520 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 480 الفا و 490 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 588 ألف دينار ،وعيار 22 بيع 540 ألف دينار، وعيار 21 بيع 515 ألف دينار، وعيار 18 بيع 440 ألف دينار .