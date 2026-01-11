انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 920 الف دينار، وسعر الشراء 916 ألفا، فيما سجلت الأسعار يوم أمس السبت 925 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 890 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 886 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 920 الفاً، و 930 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 890 ألفاً و 900 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 970 ألف دينار، وعيار 21 بيع 927 الفاً، وعيار 18 بيع 795 ألف دينار.