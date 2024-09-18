انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (18 أيلول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 543 الف دينار، وسعر الشراء 539 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 513 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 509 آلاف .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 545 الف دينار 555 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 515 الفا و 525 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 628 ألف دينار، وعيار 22 بيع 550 الف دينار، وعيار 18 بيع 470 الف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 150100 دينار مقابل 100 دولار.