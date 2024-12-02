انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسواق الذهب في العاصمة بغداد انخفاضًا في أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، في حين استقرت الأسعار في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 549 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 545 ألف دينار.

أما بالنسبة للذهب العراقي، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 عند 519 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 515 ألف دينار.

وفي محال الصاغة ببغداد، تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي عيار 21 بين 550 ألف و560 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع المثقال من الذهب العراقي بين 520 ألف و530 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد استقر سعر بيع الذهب عيار 24 عند 650 ألف دينار، وسعر بيع عيار 21 عند 570 ألف دينار، بينما سجل سعر بيع عيار 18 حوالي 488 ألف دينار.