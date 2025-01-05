انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، سواء الأجنبي أو العراقي، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 560 ألف دينار، وسعر الشراء 556 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 530 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 524 ألفًا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 560 ألف و570 ألف دينار، بينما تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب العراقي بين 530 ألف و540 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقرارًا، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 648 ألف دينار، وعيار 21 بيع 567 ألف دينار، وعيار 18 بيع 485 ألف دينار.