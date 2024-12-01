انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما استقرت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 560 ألف دينار، وسعر الشراء 556 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 530 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 526 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 560 ألف دينار و570 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 530 ألف دينار و540 ألفاً.

أما في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 650 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 570 ألف دينار، بينما سجل عيار 18 سعر بيع 488 ألف دينار.