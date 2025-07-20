انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

شهدت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الأحد، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 657 ألف دينار، وسعر الشراء 653 ألف دينار، مقابل 660 ألف دينار سُجلت يوم أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 627 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 623 ألف دينار.

أما في محال الصياغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 660 ألفاً و670 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 630 ألفاً و640 ألف دينار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الذهب، حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 690 ألف دينار، وعيار 21 بلغ 658 ألف دينار، في حين سجل عيار 18 سعر بيع قدره 564 ألف دينار.