انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الاثنين، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسواق الجملة في شارع النهر ببغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 678 ألف دينار، وسعر الشراء 674 ألف دينار، منخفضة عن أسعار يوم أمس التي سجلت 681 ألف دينار.

وأضاف أن سعر المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 سجل 648 ألف دينار للبيع، و644 ألفاً للشراء.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 680 ألفاً و690 ألف دينار، في حين بلغ سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 650 ألفاً و660 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد استقرت أسعار الذهب، حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 708 آلاف دينار، وعيار 21 بلغ 676 ألف دينار، بينما سجل عيار 18 نحو 580 ألف دينار.