انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسواق الذهب في العاصمة بغداد اليوم السبت، انخفاضًا في أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، فيما استقرت الأسعار في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد من عيار 21 للذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 562 ألف دينار، وسعر الشراء 558 ألف دينار.

أما بالنسبة للذهب العراقي، فقد بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 نحو 522 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 518 ألف دينار.

وفي محال الصاغة ببغداد، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 565 ألف دينار و575 ألف دينار، بينما تراوح سعر مثقال الذهب العراقي بين 535 ألف دينار و545 ألف دينار.

وفي أربيل، سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 نحو 662 ألف دينار، وعيار 21 حوالي 580 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع الذهب عيار 18 نحو 497 ألف دينار.