انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بمقدار 523 ألف دينار، وسعر الشراء 519 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 493 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 489 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 525 ألف و535 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 495 ألف و505 آلاف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب عيار 24 بيعاً بمقدار 605 آلاف دينار، وعيار 22 بيعاً بمقدار 555 ألف دينار، وعيار 21 بيعاً بمقدار 530 ألف دينار، وعيار 18 بيعاً بمقدار 455 ألف دينار.