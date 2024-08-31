انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب، سواء الأجنبي أو العراقي، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بقيمة 527 ألف دينار، وسعر الشراء 523 ألف دينار.

وأضاف المراسل أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 497 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 493 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 530 ألف دينار و540 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 500 ألف دينار و510 آلاف دينار.

أما في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع قدره 605 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع قدره 530 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع قدره 455 ألف دينار.